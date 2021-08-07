Языковый омбудсмен Тарас Креминь, который недавно призвал всех недовольных политикой украинизации уезжать из страны, пошел дальше и увидел зраду в трансляции на ТВ-каналах русскоязычных сериалов и фильмов. По его мнению это "масштабная угроза национальной безопасности Украины".

Об этом он публично заявил в эфире ток-шоу "Первые лица" на "24 канале".

По его мнению трансляция сериалов на русском языке нарушает принятый Радой закон о тотальной украинизации, согласно которому с 16 июля абсолютно все фильмы на телевидении должны демонстрироваться с украинским дубляжом.

"Если исходить из позиции Конституционного Суда Украины, то можно говорить, что это угроза нацбезопасности страны", - заявил омбудсмен.

Креминь считает, что у власти есть действенные рычаги для того, чтобы контролировать процесс и заставить выполнять языковой закон.

"Это касается всех, и уполномоченных, и Нацсовета и Совета нацбезопасности и обороны", - уточнил Тарас Кремень.

Ранее "Страна" сообщала, что Тарса Креминь получает неплохие деньги за свою работу по защите украинского языка. В июле он получил почти 90 тысяч грн зарплаты.

Также мы рассказывали, почему телеканалы не хотят транслировать фильмы в переводе на украинский язык.