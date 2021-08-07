В Австрии, где снова вводят ограничения из-за распространения дельта-штамма коронавируса, судебным решением приговорили к пожизненному тюремному сроку выходца из Чечни Сарали Ахтаева.

О решении австрийского суда пишет "Kurier" в пятницу, 6 августа.

В частности, суд города Корнойбург приговорил 48-летнего Сарали Ахтаева к пожизненному тюремному заключению, признав его виновным в убийстве видеоблогера из Чечни Мамихана Умарова, который в своих роликах резко критиковал деятельность президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

По данным издания, заключенный так и не признал свою вину и до последнего заявлял, что данное убийство совершил другой человек. По словам Ахтаева, настоящий преступник скрылся с места преступления.

Напомним, что неподалеку от Вены 5 июля чеченец застрелил YouTube-блогера Мамихана Умарова. Убитый в своих роликах неоднократно высказывал критику в адрес президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова. "Анзор из Вены" (псевдоним Умарова - Ред.) утверждал, что он работал в министерстве шариатской государственной безопасности сепаратистской республики Ичкерия.

В свою очередь, родственники Умарова заявили, что сами разобрались с убитым в Вене критиком Кадырова. Они утверждали, что сами убили блогера, чтобы остановить его и записали видео, которым пытались снять вину с обвиняемого выходца из Чечни.