Композитор, музыкальный продюсер и исполнитель из России Максим Фадеев гневно отреагировал на большое интервью президента Украины Владимира Зеленского, которое тот дал госканалу "Дом".

Пост исполнителя был опубликован в соцсети Instagram. В частности, Фадеев прокомментировал слова Зеленского, обращённые к жителям Донбасса. "Еще раз: Родина или ты гость? Я считаю, что если ты живешь на территории Донбасса и ты считаешь, что наше дело правое, нам в Россию и вы русский народ, то это большая ошибка оставаться жить в Донбассе", - заявил президент Украины.

На что Максим Фадеев написал, что мечтает увидеть "эту необразованную тварь" (то есть, Зеленского) на скамье подсудимых.

Фадеев заявил, что Зеленский цитирует слова Геббельса, где тот говорит о евреях. "Еврею нечего сказать о немецких вопросах. Он - иностранец, который пользуется правами гостя", - приводит слова Геббельса Максим Фадеев.

По словам продюсера, если заменить слово "еврей" на слово "русский", то как раз получится цитата из интервью Владимира Зеленского. Фадеев рассказал, что всю его семью по линии отца "вырезали вот такие нацисты" и из-за этого его отец рос в детском доме.

Скриншот: instagram.com/fadeevmaxim

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский дал интервью госканалу на русском языке. Он считает, что неподконтрольные в данный момент территории "никогда не станут русскими".

В свою очередь, в своем материале мы разбирались, зачем Зеленский призвал жителей так называемых "ЛДНР" уезжать в Россию.