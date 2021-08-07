В Риме задержали главу самого жестокого криминального клана "Каморра" Марию Личчарди
В Италии, где вводят ковид-пропуска с QR-кодом, в аэропорту Рима "Чампино" задержали синьору Марию Личчарди. По версии следователей, она возглавляла клан неаполитанской мафии "Каморра".
Об этом сообщает итальянская газета La Repubblica в субботу, 7 августа.
По предварительным данным, Мария Личчарди собиралась тайно улететь в Испанию. Следователи подозревают задержанную в вымогательстве, мошенничестве и других преступлениях против личности и имущества потерпевших.
Отметим, что в декабре 2009 года она вышла из тюрьмы, где в заключении провела восемь лет.
В Италии клан "Каморра" является наиболее жестоким из всех мафиозных группировок. Задержанная в аэропорту Мария Личчарди стала главой клана после того, как были арестованы два ее брата, Пьетро и Винченцо, а также ее муж.
Раннее "Страна" сообщала, что в Италии вышел на свободу стукач-мафиози по кличке Головорез, который убил больше ста человек. Он был членом сицилийской "Коза Ностра", в данный момент ему уже 64 года.
Также напомним, что спецслужбы Италии и Германии провели совместную крупную операцию против мафиозного клана "Ндрангета". Эта операция готовилась в условиях строжайшей тайны. В детали ее проведения даже не были посвящены некоторые высокопоставленные силовики-чиновники.
Представителей криминального клана обвиняют в незаконном обороте наркотиков, отмывании денег и систематическом уклонении от уплаты налогов со стороны итальянских пиццерий и ресторанов в Германии, которые находились под "крышей" "Ндрангеты".