В Токио, где сейчас проходят XXXII летние Олимпийские игры, коронавирус за последние сутки выявили у 22 человек, которые связаны с проведением Олимпиады.

Об этом сообщает Оргкомитет Игр-2020.

В частности, среди заразившихся за день нет спортсменов, только представители подрядных организаций, персонала, СМИ, а также один волонтер.

По данным оргкомитета, с начала июля общее число случаев заражения Covid-19 среди лиц, причастных к Олимпиаде, достигло 404.

В то же время, 5 августа на летней Олимпиаде был установлен суточный максимум заражений коронавирусом, таогда заболел 31 человек. Среди них был даже один спортсмен.

Из-за Covid-19 организационный комитет Олимпиады в Токио отстранил от соревнований греческих синхронистов, им было предписано покинуть Олимпийскую деревню.

Ранее "Страна" сообщала, что, по данным СМИ, в Японии еще до Олимпиады выявили опасный штамм Covid-19 "лямбда", но сообщат об этом после Игр. По предварительным данным, пока известно об одном подтвержденном случае.

Также напомним, что в Токио впервые из-за коронавируса спортсменку отстранили от соревнований. Речь идет о чилийской спортсменке-тхэквондистке. Она получила положительный результат теста на коронавирус.