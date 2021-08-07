В субботу, 7 августа, примерно в 150 городах Франции пройдут акции протеста, против введения новых и более жестких коронавирусных ограничений. Об этом сообщает France Info.

Так, возмущение людей вызвал принятый накануне законопроект, предусматривающий обязательную вакцинацию медиков. Кроме того, будет расширена зона действия санитарных пропусков, без которых в стране фактически невозможно куда-либо пойти: кафе, рестораны, супермаркеты и спектакли закрыты для тех, у кого нгет документа.

Известно, что это будет четвертая за лето массовая акция протеста против ужесточения антивирусных ограничений. По информации МВД Франции, около 10% протестующих относятся к активистам из числа "желтых жилетов".

Напомним, прошлые протесты в стране состоялись в субботу, 31 июля. Тогда на улицы вышли около 160 000 человек, а в ходе акции протеста начались столкновения с полицией. Правоохранителям пришлось использовать слезоточивый газ.

Также "Страна" рассказывала, что противокоронавирусные протесты охватили не только Европу. Акция протеста также прошла в карибском государстве Сент-Винсент и Гренадины.

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