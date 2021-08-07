Президент Украины Владимир Зеленский поздравил дуэт Людмилы Лузан и Анастасии Четвериковой, который финишировал вторым на каноэ-двойке и принес в копилку национальной сборной еще одно серебро.

Соответствующий пост президент обнародовал на своей странице в Twitter.

"Наши каноистки Людмила Лузан и Анастасия Четверикова на дистанции 500 метров завоевали для Украины четвертое "серебро" Олимпиады. Для Людмилы это уже вторая медаль на играх. Поздравляю девушек с прекрасным результатом! Вы лучшие", - написал поздравительную речь президент Зеленский.

Скриншот: twitter.com/ZelenskyyUa

Ранее "Страна" сообщала, что украинские спортсменки Лузан и Четверикова на первой половине дистанции смогли закрепиться на второй позиции, позже они пытались атаковать лидеров, но не вышло и в итоге украинки финишировали вторыми.

В то же время на Олимпиаде в Токио разразился судейский скандал, который вспыхнул на финальном поединке среди боксеров весовой категории до 75 килограмм. В третьем раунде украинец Александр Хижняк пропустил мощный встречный удар (лаки панч) от бразильца Соузы, упал на ринг и судья остановил бой, не дав восстановиться нашему бойцу. Хотя по правилам, рефери должен был начать отсчет до восьми секунд.