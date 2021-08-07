Шевченковский районный суд Киева ночью, около 03:00 субботы, 7 августа, определил меру пресечения всем семи членам харьковского подразделения "Нацкорпуса", которые подозреваются в рэкете.

Об этом "Стране" сообщили в суде.

Всех подозреваемых суд отправил под стражу на 60 суток без права залога. Напомним, что речь идёт о 7 членах Нацкорпуса:

Величко Сергей Олегович, 03.01.1994 г.р.,





Скрипка Олег Дмитриевич, 28.04.1996 г.р. .,





Крикунов Кирилл Викторович, 10.08.1984 г.р.,





Колесников Дмитрий Александрович, 25.11.1981 г.р.,





Козлюк Сергей Николаевич, 28.07.1992 г.р.,





Субочев Артем Игоревич, 12.09.1989 г.р.,





Никифоров Иван Викторович, 26.10.1996 г.р.

Как сообщала "Страна", Служба безопасности Украины 5 августа задержала нескольких членов харьковской ячейки ультраправой партии "Нацкорпус" и провела более полусотни обысков.

По информации СБУ, радикалы вымогали деньги у работников учреждений здравоохранения и бизнесменов, предоставляющих ритуальные услуги в Харькове и Харьковской области. Сбором дани "Нацкорпус" занимался как минимум с 2018 года.

В своем материале мы разбирались, как события вокруг "Нацкорпуса" в Харькове, а также задержание за взятку председателя Харьковского облсовета Артура Товмасяна связаны с увольнением министра внутренних дел Арсена Авакова.