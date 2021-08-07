Националисты, которые под судом собирались ждать решения в отношении всех задержанных. Фото: "Страна"

Шевченковский районный суд Киева ночью, около 03:00 субботы, 7 августа, определил меру пресечения всем семи членам харьковского подразделения "Нацкорпуса", которые подозреваются в рэкете. 

Об этом "Стране" сообщили в суде.

Всех подозреваемых суд отправил под стражу на 60 суток без права залога. Напомним, что речь идёт о 7 членах Нацкорпуса:

  • Величко Сергей Олегович, 03.01.1994 г.р.,

  • Скрипка Олег Дмитриевич, 28.04.1996 г.р. .,

  • Крикунов Кирилл Викторович, 10.08.1984 г.р.,

  • Колесников Дмитрий Александрович, 25.11.1981 г.р.,

  • Козлюк Сергей Николаевич, 28.07.1992 г.р.,

  • Субочев Артем Игоревич, 12.09.1989 г.р.,

  • Никифоров Иван Викторович, 26.10.1996 г.р.

Как сообщала "Страна", Служба безопасности Украины 5 августа задержала нескольких членов харьковской ячейки ультраправой партии "Нацкорпус" и провела более полусотни обысков.

По информации СБУ, радикалы вымогали деньги у работников учреждений здравоохранения и бизнесменов, предоставляющих ритуальные услуги в Харькове и Харьковской области. Сбором дани "Нацкорпус" занимался как минимум с 2018 года.

В своем материале мы разбирались, как события вокруг "Нацкорпуса" в Харькове, а также задержание за взятку председателя Харьковского облсовета Артура Товмасяна связаны с увольнением министра внутренних дел Арсена Авакова.

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