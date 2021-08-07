Шевченковский райсуд дал по 60 суток ареста всем 7 членам харьковского Нацкорпуса
Шевченковский районный суд Киева ночью, около 03:00 субботы, 7 августа, определил меру пресечения всем семи членам харьковского подразделения "Нацкорпуса", которые подозреваются в рэкете.
Об этом "Стране" сообщили в суде.
Всех подозреваемых суд отправил под стражу на 60 суток без права залога. Напомним, что речь идёт о 7 членах Нацкорпуса:
- Величко Сергей Олегович, 03.01.1994 г.р.,
- Скрипка Олег Дмитриевич, 28.04.1996 г.р. .,
- Крикунов Кирилл Викторович, 10.08.1984 г.р.,
- Колесников Дмитрий Александрович, 25.11.1981 г.р.,
- Козлюк Сергей Николаевич, 28.07.1992 г.р.,
- Субочев Артем Игоревич, 12.09.1989 г.р.,
- Никифоров Иван Викторович, 26.10.1996 г.р.
Как сообщала "Страна", Служба безопасности Украины 5 августа задержала нескольких членов харьковской ячейки ультраправой партии "Нацкорпус" и провела более полусотни обысков.
По информации СБУ, радикалы вымогали деньги у работников учреждений здравоохранения и бизнесменов, предоставляющих ритуальные услуги в Харькове и Харьковской области. Сбором дани "Нацкорпус" занимался как минимум с 2018 года.
В своем материале мы разбирались, как события вокруг "Нацкорпуса" в Харькове, а также задержание за взятку председателя Харьковского облсовета Артура Товмасяна связаны с увольнением министра внутренних дел Арсена Авакова.