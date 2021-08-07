Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что международные сертификаты о вакцинации должен выдавать семейный врач. Об этом он рассказал в эфире программы "Завтра с 1+1".

Ляшко пояснил, что для его получения нужно будет обратиться к семейному или лечащему врачу после того, как человек сделал две прививки от COVID-19. При этом свидетельство необязательно должно быть напечатано на желтом бланке, как считают в некоторых медицинских учреждениях.

Известно, что украинский ковид-сертификат сейчас полностью соответствует требованиям Евросоюза.

Ляшко рассказал, как получить международный сертификат вакцинации. Смотреть с 07:10. Видео: YouTube/ТСН

Напомним, официальный представитель Тарик Яшаревич призвал не вводит обязательную вакцинацию при въезде в страны из-за того, что доступ к прививкам в мире неравноценный.

Также мы рассказывали, что Россия и ЕС договариваются о взаимном признании сертификатов о вакцинации.

"Страна" также писала, что Минздрав хочет запустить систему QR-кодов по аналогии той, которая сейчас работает в России.