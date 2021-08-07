"Народный совет Донецкой народной республики" решили ввести уголовную ответственность за оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны.

Об этом рассказала инициатор документа Наталья Полянская, передает "Народный совет ДНР" в Telegram-канале.

Так, уголовная ответственность предусмотрена за унижение чести и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны путем распространения заведомо ложной информации. Это приравнивается к одной из форм реабилитации нацизма.

Кроме того, предусматривается введение уголовной ответственности за реабилитацию нацизма "с использованием информационно-телекоммуникационных сетей и интернета".

Напомним, ранее мобильный оператор "Феникс", работающий на территории неподконтрольной Украине части Донбасса, перешел на телефонный код Российской Федерации (+7958).

Также "Страна" рассказывала, что на территорию "ЛДНР" была доставлена российская однокомпонентная вакцина от коронавируса "Спутник Лайт".

Кроме того мы писали, что Кабмин намерен запустить бесплатные перевозки через линию разграничения на Донбассе.