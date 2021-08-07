В субботу, 7 августа из Олимпийского Токио, из лагеря национальной команды Украины приходят хорошие новости и не очень. Сначала, ранним утром украинский дуэт (Людмила Лузан и Анастасия Четверикова - Ред.) взял серебро в гребле на каноэ-двойке на дистанции в 500 метров. А затем пришел черед болеть за украинского боксера.

Только что в Токио завершился финальный поединок среди боксеров весовой категории до 75 килограмм. Украинский атлет Александр Хижняк дал настоящий бой бразильцу Эберту Соуза и завоевал очередное серебро для команды Украины. Но был в шаге от золота.

Александр Хижняк пошел в атаку с первых секунд поединка, не став тратить времени на разведку. Эберт Соуза пытался клинчевать, но удары нашего боксера пробивали его защиту. Первый раунд все пятеро судей отдали Александру Хижняку.

В самом начале второго раунда бразилец едва не ушел в нокаут от мощного удара украинца, но каким-то чудом удержался на ногах.

А в третьем раунде произошла катастрофа. Хижняк пропустил мощный встречный удар, упал на ринг и судья остановил бой, не дав восстановиться нашему бойцу.

Хотя после двух раундов ни один судья не давал победу бразильцу.

Стоит отметить, что соперник у Александра Хижняка был очень сложный. В активе бразильского бойца бронзовая медаль чемпионата мира - 2019, и второе место Панамериканских игр-2019. В полуфинале токийской Олимпиады бразильский боксер с подавляющим преимуществом победил боксера Олимпийского комитета России (ОКР) Глеба Бакши. Четыре арбитра отдали победу бразильцу и только один посчитал, что бой выиграл Глеб Бакши.

Таким образом, это уже пятая серебряная медаль в активе сборной Украины. В общей же сложности у нашей команды уже 16 олимпийских наград.

"Страна" публикует общий медальный зачет Игр, который можно посмотреть здесь.