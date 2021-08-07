Суббота, 7 августа, предпоследний день Олимпийских Игр в Токио начался для Украины лучше не придумаешь. Дуэт Людмилы Лузан и Анастасии Четвериковой принес в копилку национальной сборной еще одно серебро. Наши спортсменки финишировали вторыми на каноэ-двойке (дистанция 500 метров - Ред.).

Об этом передает пресс-служба НОК Украины в сети Facebook.

Украинки на первой половине дистанции смогли закрепиться на второй позиции, пытались атаковать лидеров, но не вышло и в итоге финишировали вторыми.

Золото уезжает в Китай. Китаянки Сюй Шисяо и Сунь Мэнь пришли первыми с результатом 1 минута 55.495 секунды. Украинки уступили победительницам чуть больше двух секунд. Бронзу завоевали канадские атлетки Лоренс Винсент-Лапуант и Кэти Винсент, показав на финише 1 минуту 59.041 секунды.

Команда России, выступающая без флага и гимна, финишировала на последнем месте.

Напомним, что ранее Людмила Лузан завоевала на Играх бронзу в гребном спринте на каноэ на дистанции в 200 м.

Серебро на дистанции в 500 метров стало для Украины уже четвертым на этих Играх. В активе национальной сборной по данным на утро 7 августа уже 15 наград. Посмотреть общий зачет можно здесь.