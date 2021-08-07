Украинские медики озвучили свежую сводку с фронта борьбы против Covid-19. Так, по состоянию на утро субботы, 7 августа, общее количество зараженных коронавирусом с начала эпидемии в стране выросло еще на 1 054 человека. Превышение планки в тысячу человек держится таким образом третьи сутки подряд.

Напомним, что вчера, 6 августа в стране было официально объявлено о 1 081 новом случае заражения. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных зараженных за сутки снизилось на 27 человек.

Умерли за отчетные сутки 20 человек (с начала эпидемии в стране число жертв болезни достигло отметки в 53 085 человек).

О новых жертвах Covid-19 сообщает пресс-служба Минздрава Украины в социальной сети.

Выздоровели за последние сутки 1 393 человека (с начала эпидемии - 2 190 686 пациентов - Ред.).

Среди новых зараженных 72 ребенка и 13 медработников.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Харьковской области (100 человек), Одесской области (76), Днепропетровской области (75) и Херсонской области (68).

Ранее "Страна" рассказывала, что специалисты Минздрава предупредили о большой вероятности того, что новый всплеск эпидемии произойдет через две недели (ближе к концу августа - Ред.). И к сожалению, эти прогнозы могут оказаться не пустой страшилкой, а реальной угрозой. Так, например, в Днепропетровской области медики официально выявили уже три случая заражения опасным штаммом "Дельта".

Кроме этого мы передавали, что на Играх в Токио грянул очередной коронавирусный скандал. Как выяснилось, здесь еще до официального открытия Олимпиады власти знали о том, что в стране выявлен сверхопасный штамм коронавируса "Лямбда". Однако информацию об этом решили не распространять, чтобы не ставить под угрозу проведение Игр.

В Европе сейчас тоже не все благополучно с эпидситуацией. Так, например, в популярной у туристов Греции, сейчас бушуют не только лесные пожары. Здесь также отмечена новая волна инфекции. В курортных городах Закинтос и Ханья пришлось даже пойти на новые жесткие ограничения и ввести комендантский час. Местные власти надеются, что это поможет избежать самого худшего развития событий.

А по последним данным университета Джона Хопкинса (на утро 7 августа 2021 года - Ред.), с момента начала пандемии на Земле коронавирусом заразились уже 201 690 263 человека, умерло на этот час 4 277 555 заболевших (смотри фото).

Все это подтверждает пессимистичные прогнозы ведущих мировых специалистов и самой ВОЗ о грядущей вспышке пандемии на планете.