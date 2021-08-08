Китайские ученые заявили о необходимости срочно организовать поиск природных резервуаров, способных переносить подобные SARS-CoV-2 вирусы. Это важно для предупреждения пандемий, вызванных новыми зоонозными патогенами, которые в последнее время появляются с устрашающей регулярностью и быстротой.

Как пишет "Синьхуа", работа ученых из Академии наук Китая, Университета Цинхуа и других организаций опубликована на платформе препринтов научных публикаций ChinaXiv.

Исследователи полагают, что следует изучить историю попадания в человеческую популяцию не только нового коронавируса, но также вирусов птичьего гриппа и ВИЧ. А предшественник вируса SARS-CoV-2 должен быть выявлен у животного, которое экологически и географически связано с природным резервуаром или промежуточным хозяином.

Авторы работы призвали не спешить с выводами в вопросе отслеживания источника происхождения коронавируса, пока не будет собрана база с убедительными доказательствами. При этом следует учитывать, что место первой вспышки заболевания может не быть местом происхождения вируса.

Вирус SARS-CoV-2, вызвавший пандемию COVID-19, родственен вирусу SARS-CoV-1, который привел ко вспышке тяжелого острого респираторного синдрома в 2003 году. Оба принадлежат к подроду сарбековирусов, которыми заражаются летучие мыши рода Rhinolophus.

Этот род считают потенциальным природным резервуаром вируса, но скорее всего к человеку он попал через нескольких промежуточных хозяев, среди которых больше других внимание ученых привлекли панголины и норки.

Согласно результатам исследования, у панголинов встречаются минимум два типа коронавируса, тесно связанных с SARS-CoV-2. Норки также могут быть промежуточными хозяевами, так как единственная вспышка SARS-CoV-2 среди животных была в популяции этих пушных зверей в Европе. Возможно, норки сыграли важную роль в эволюции этого вируса.

Межвидовая передача SARS-CoV-2 от резервуарного хозяина к промежуточному требует, чтобы оба находились в непосредственной близости и имели экологические связи. Из этого следует, что SARS-CoV-2 может быть родом из тех регионов, где обитают летучие мыши Rhinolophus, панголины, норки или другие потенциальные промежуточные хозяева.

Исследователи составили карту ареалов обитания 98 видов летучих мышей Rhinolophus, восьми видов панголинов и дикой европейской норки, а также карту расположения ферм по выращиванию норок. На картах отметили места, где были обнаружены SARS-CoV-1 и SARS-CoV-2, а также маршруты международных рейсов в направлении города Ухань.

Полученные данные свидетельствуют о наличии множества мест в мире, где SARS-CoV-2 мог передаться от природного резервуара промежуточным хозяевам. Передача от мышей к панголинам могла произойти в Юго-Восточной Азии, Южном Китае, Индии и африканских странах к югу от Сахары, а передача от летучих мышей к норкам - в Южной Европе. Оба пути могли в конечном итоге привести к заражению людей, сделали вывод ученые.

Прежде чем определить место происхождения SARS-CoV-2, следует провести наблюдение за вирусами у летучих мышей Rhinolophus, панголинов и норок из перечисленных регионов, считают авторы статьи.

Согласно ученым, крайне маловероятно, что причиной вспышки SARS-CoV-2 стал лабораторный инцидент.

По словам исследователей, отслеживание источника происхождения вируса и поиск промежуточных хозяев - сложная задача, требующая международного взаимодействия и непрерывных исследований на протяжении десятка лет. Не может быть и речи о неопровержимых выводах.

Как писала "Страна", над происхождением коронавируса бьется и разведка США, изучая непонятно как попавшие к ней данные китайских ученых.

Между тем если в КНР говорят о том, что исследования займут годы, Джо Байден весной поручил определить происхождение вируса за 90 дней.