Шевченковский районный суд Киева рассмотрел меру пресечения руководителю, по версии следствия, группы вымогателей из харьковской ячейки "Нацкорпуса" Сергею Величко (по кличке Чилли-Вилли). Суд отправил участника ультраправой партии в СИЗО на два месяца.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

По данным "Страны", Величко хотел взять на поруки народный депутат из партии "Голос" Андрей Шараскин. Однако лидера группы вымогателей посадили под стражу на 60 суток.

Таким образом, предложение депутата взять его на поруки не сработало.

Напомним, членов "Нацкорпуса" подозревают в вымогательстве денег у сотрудников учреждений здравоохранения и предпринимателей, предоставляющих ритуальные услуги в Харькове и Харьковской области. Сбором дани "Нацкорпус" занимался с 2018 года. 5 августа СБУ провела 53 обыска по этому делу и задержала вымогателей.

Вечером 6 августа Шевченковский райсуд начал избирать задержанным меру пресечения. Он уже отправил в СИЗО на 60 суток члена "Нацкорпуса" Кирилла Крикунова. Также были арестованы его подельники Сергей Козлюк и Иван Никифоров.