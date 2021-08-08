В Испании производитель мороженого "Сникерс" компания Snickers Spain заказала на телевидении рекламу, которую жестко критиковали за гомофобию.

Об этом пишет ВВС.

В 20-секундном ролике испанский женоподобный видеоблогер и инфлюэнсер Алесс Гибайя, отчаянно кокетничая и жеманничая, как стереотипный гей, заказывает в приморском кафе "сексуальный апельсиновый сок с витаминами A, B и C". Официант же предлагает ему батончик мороженого. Гибайя съедает его и превращается в бородатого брутала с хриплым голосом.

"Так лучше?" - спрашивает спутник трансформировавшегося Гибайю.

"Лучше", - отвечает мужчина.

Реклама завершается слоганом: "Ты сам не свой, когда голоден".

Реклама вызвала ураган возмущений в соцсетях и обвинений в том, что бренд оскорбляет геев.

"Стыдно и прискорбно, что существуют компании, которые продолжают увековечивать стереотипы и пропагандировать гомофобию", - написала в Твиттере пресс-служба Государственной федерации лесбиянок, геев и бисексуалов.

Испанская министр по вопросам равноправия Ирене Монтеро тоже присоединилась к критике.

"Интересно, кому может показаться хорошей идея использовать гомофобию в качестве бизнес-стратегии", - задала она риторический вопрос в Твиттере.

А левая партия Podemos заявила, что реклама стоит в ряду многих гомофобных преступлений на почве ненависти в Испании в последние месяцы.

"На фоне волны ЛГБТ-фобии, включая нападения и даже убийства, "Сникерс" не смог придумать ничего лучше, чем создать дрянную рекламу, которая говорит вам, что вы не являетесь собой, если женоподобны", - высказались в партии.

В результате производитель сладостей Snickers Spain удалил рекламу и извинился за "любые недоразумения, которые она могла вызвать".

"В этой конкретной кампании цель состояла в том, чтобы в непринужденной форме показать, что голод может изменить ваш характер", - оправдались в компании и заверили, что вовсе не хотели кого-то заклеймить или оскорбить.

Представитель материнской компании Mars Wrigley тоже вынужден был рассыпаться в извинениях.

"Мы серьезно относимся к равным правам и хотим жить в мире, где каждый может быть самим собой", - сказал он.

В последнее время в разных странах часто возникают скандалы на почве гомофобии. Так, в Эстонии возмутились словами главы МВД Марта Гельме о том, что брак - это союз мужчины и женщины, а представителям ЛГБТ лучше бежать в Швецию.

А в Бразилии гомофобию признали уголовным преступлением.