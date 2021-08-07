В пятницу, 6 августа, Яна Дугарь, которую подозревают в участии в убийстве журналиста Павла Шеремета, сообщила о слежке за ней.

Соответствующий пост она опубликовала в соцсети Facebook.

"В последнее время в стране происходят ряд событий, одно из них - повешен председатель "Белорусского дома в Украине" Виталий Шишов! Параллельно происходят определенные события со мной: замечаю (опять) на себе "глаза", срабатывает сигнализация в доме (причем на втором этаже и в разных комнатах), чужие под домом, видеосообщения о том, как за мной следят", - рассказывает подписчикам Дугарь.

Помимо этого, она ссылается на то, что идет запугивание и давление на ее психологическое состояние.

"Поэтому хочу сделать заявление! У меня нет депрессии! Нет мыслей о самоубийстве - я люблю жизнь, и есть большие планы на будущее! Психологическое состояние - в норме!", - описала свои мысли и догадки девушка.

Скриншот: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что еще одной подозреваемой по делу в убийстве журналиста Павла Шеремета сменили меру пресечения. Круглосуточный домашний арест Юлии Кузьменко Шевченковским судом Киева заменен ночным домашним арестом.

В то же время, суд оставил обвиняемого по делу об убийстве журналиста Шеремета Андрея Антоненко под домашним арестом. До этого суд продолжал рассмотрение дела об убийстве журналиста по существу.