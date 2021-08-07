В Украине появилась новая схема развода с выведыванием данных банковских карт. Мошенники выискивают жертв на популярной платформе онлайн-объявлений OLX.

Схему развода описала пользовательница Фейсбука Любовь Лукашина, которая в последний момент раскусила аферистов.

По ее словам, она купила своему ребенку очень много одежды, которую тот даже не успевал носить. Многие детские вещи автор поста передавала в благотворительный фонд, но некоторые решила продавать через OLX.

6 августа к ней в Viber постучалась девушка Виктория, упомянула объявление Любови и заявила, что хочет приобрести предложенный в нем товар. Виктория уточняла детали товара, задавала вопросы о доставке. В общем, замыливала глаза.

После ответов на все интересующие ее вопросы о товаре женщины перешли к обсуждению доставки. Внезавно Виктория предложила попробовать доставку через некий "сейф-сервис" от "Новой почты" - и прислала скрин интерфейса сервиса.

Любовь не сразу поняла, в чем суть услуги, которая по сути является той же отправкой с наложенным платежом. Но не стала вникать в подробности и согласилась им воспользоваться.

Виктория попросила прислать ей ФИО, адрес отправки и вес товара, чтобы оформить накладную и отправить ее продавцу для подтверждения. А потом бросила ссылку на сайт якобы "Новой почты".

"Адрес такой странный. Перехожу. Там якобы заполненная накладная. Перехожу далее. И - вуаля! Да, форма для отправки данных моей банковской карты Короче, не задался день у Виктории или Виктора. Вечер в хату, часик в радость! Будьте бдительны, друзья", - написала Любовь, не став вводить данные потому что был очевиден факт мошенничества.

Буквально вчера "Страна" рассказывала, как аферисты выманивают у украинцев деньги под видом вознаграждения за участие в социологических опросах.

Мы также описывали схему развода с липовой OLX-доставкой, которая похожа на описанное мошенничество с якобы "Новой почтой".