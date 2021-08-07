В Винницкой области, где пассажир микроавтобуса угрожал патрульным, правоохранители задержали 33-летнего мужчину, которого подозревают в изнасиловании 14-летней девочки.

Об этом сообщает пресс-служба полиции региона на своем сайте.

"6 августа работники полиции по подозрению в совершении особо тяжкого преступления задержали 33-летнего неоднократно судимого за насильственные и имущественные преступления злоумышленника, который в одном из населенных пунктов Винницкой области изнасиловал 14-летнюю девушку", - заявили в пресс-центре.

По данным следствия, под предлогом в грозу подвезти девочку домой злоумышленник завез ее в свой дачный дом, где изнасиловал. Задержанный помещен в изолятор временного содержания.

"Около часа ночи в полицию обратилась мать 14-летней потерпевшей с сообщением о том, что в вечернее время неизвестный изнасиловал ее дочь. Пообщавшись с девушкой, полицейские взялись за поиски злоумышленника. По тревоге подняли личный состав местной полиции. Проведя розыскные мероприятия, за несколько часов подозреваемого в совершении этого тяжкого преступления работники криминальной полиции задержали по месту жительства его сожительницы", - рассказывают в полиции.

Задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности и восемь лет провел в тюрьме за совершение умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего.

Помимо этого, на месте совершения преступления криминалисты изъяли вещественные доказательства, свидетельствующие о его причастности к совершенному.

В данный момент решается вопрос об объявлении ему о подозрении и избрании меры пресечения - содержание под стражей. За такое преступление предусмотрено наказание - 12 лет заключения.

Также правоохранителями проводится досудебное расследование и назначено проведение ряда экспертиз. С несовершеннолетней потерпевшей работают психологи.

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Также напомним, что под Полтавой мужчина изнасиловал и убил собственную 24-летнюю жену. Супруг погибшей умышленно скрылся от правоохранителей, однако его удалось найти.