Суд отправил в СИЗО на 60 суток третьего члена "Нацкорпуса" Кирилла Крикунова
Шевченковский районный суд Киева около 22:30 вечера пятницы, 6 августа, избрал меру пресечения задержанному в Харькове члену ультраправой партии "Нацкорпус" Кириллу Крикунову.
Об этом сообщает корреспондент "Страны".
Подозреваемого в рэкете Крикунова суд отправил в СИЗО на 60 дней.
Суду осталось принять решение еще по четверым из семерых задержанных членов "Нацкорпуса".
Ранее в пятницу судьи арестовали на 60 суток Сергея Козлюка. Кроме него, на такой же срок была избрана мера пресечения и Ивану Никифорову.
Как рассказывала "Страна", Служба безопасности Украины 5 августа задержала нескольких членов харьковской ячейки "Нацкорпуса" и провела более полусотни обысков. По информации СБУ, радикалы вымогали деньги у работников учреждений здравоохранения и бизнесменов, предоставляющих ритуальные услуги в Харькове и Харьковской области. Сбором дани "Нацкорпус" занимался минимум с 2018 года.
"Страна" разбиралась, как события вокруг "Нацкорпуса" в Харькове, а также задержание за взятку председателя Харьковского облсовета Артура Товмасяна связаны с увольнением министра внутренних дел Арсена Авакова.