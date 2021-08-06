В Латвии правительство приняло решение усилить охрану на границе с Белоруссией из-за резкого роста числа нелегальных мигрантов из этой страны в соседнюю Литву.

Об этом со ссылкой на и.о. заместителя главы Госпогранслужбы страны Андрея Рогозина сообщает Латвийское радио и телевидение.

В данный момент поддерживать контроль на границе Латвии и Литвы помогают сотрудники европейского агентства охраны границ и береговой линии Frontex.

"С 1 июля мы уже принимаем нескольких офицеров с техническими средствами с патрульной автомашиной, которые будут патрулировать внешнюю границу с Белоруссией. Такую же поддержку получила и литовская сторона", - заявил Рогозин.

Также он добавил, что пока ситуация на латвийско-белорусской границе спокойная.

Ранее "Страна" сообщала, что в Беларуси по распоряжению президента Александра Лукашенко силовые структуры усилят охрану государственной границы республики, чтобы никто не смог ее нарушить.

Также напомним, что Литва решила строить забор от мигрантов на границе с Беларусью в кредит. Служба охраны литовской госграницы предлагает возвести сетчатый четырехметровый забор длиной 508 км. Стоимость проекта оценивают примерно 150 миллионов евро.