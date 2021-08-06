Президент России Владимир Путин прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда о лишении сборной страны флага и гимна на Олимпийских играх в Токио. По его мнению, в этом ничего страшного нет.

Свою позицию глава Кремля высказал в Башкирии во время встречи с работниками завода строительных смесей "Цемикс".

"Это не влияет на качество выступлений наших спортсменов. И я думаю, что они, наши атлеты, своими выступлениями как раз наилучшим образом доказывают, что все попытки политизировать спорт ничтожны, бессмысленны, а то и вредны. И вообще-то не имеют никакого смысла", - считает Путин.

Насчет отсутствия флага и гимна он, судя по всему, не особо расстраивается.

"Да, лучше бы он (флаг - Ред.) был. Но в форме наших спортсменов, как мы видим, значок Российского олимпийского комитета с российским триколором. Ну и что? Музыка Чайковского им нравится больше, чем музыка Александрова? Ну не знаю, пусть слушают Чайковского", - сказал президент РФ.

Олимпийские игры-2020 в Токио стартовали 23 июля и завершатся 8 августа.

Ранее "Страна" рассказывала, как выступила на Играх Украина 6 августа.

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