В пятницу, 6 августа, МВД России объявило о вознаграждении размером в миллион рублей за информацию, которая поможет в поимке сбежавшего из истринского ИВС Александра Мавриди.

Об этом сообщает "РИА Новости".

В частности, данного мужчину обвиняют в убийстве, вымогательстве, незаконном лишении свободы и в побеге из-под стражи.

"Полиция просит всех, кто знает что-либо о местонахождении Мавриди, позвонить по телефонам: 02; +7 (495) 994-50-64; +7 (495) 609-77-06. Обратившимся гарантируют конфиденциальность и безопасность", - пишут в материале.

Отметим, что о побеге стало известно в пятницу, 6 августа, утром. Пятеро заключенных смогли открутить замки дверей камеры, предположительно, гаечным ключом.

По данным полиции, все сбежавшие являются уроженцами Молдавии. Среди них: Александр Мавриди, Александр Бутнару, Николай Тетеря, Денис Грозаву и Иван Цуркану. Мавриди обвиняют в убийстве предпринимателя Владимира Маругова, остальных - в кражах.

В свою очередь сообщается, что беглецы, скорее всего, не вооружены, вероятно, у них есть сообщники на свободе. В ГУ МВД по Московской области заявили, что на дорогах и в местах возможного появления разыскиваемых установили дополнительные посты и заслоны.

Фото: Следственный комитет России

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