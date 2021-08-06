Базирующиеся в Румынии истребители "Тайфун" (Typhoon) британских ВВС были подняты в воздух по сигналу быстрого реагирования НАТО из-за полета российского самолета в воздушном пространстве Альянса над Черным морем.

Об этом сообщается на сайте Военно-воздушных сил Соединенного Королевства.

Инцидент произошел 5 августа. "Тайфуны", действуя в рамках миссии НАТО по усиленному воздушному патрулированию, вылетели с румынской авиабазы имени ​​Михаила Когэлничану недалеко от Констанцы к побережью Черного моря, когда радары Альянса засекли российское воздушное судно в международном пространстве над южной частью моря. Самолет направлялся в воздушное пространство Румынии.

Происшествие прокомментировал один из пилотов Королевских ВВС из IX бомбардировочной эскадрильи в составе 121-го экспедиционного авиационного крыла, который участвовал в перехвате.

"Когда российский самолет вошел в район полетной информации Румынии, мы были вынуждены провести боевое воздушное патрулирование. Нам было приказано визуально определить его путь. Когда мы приблизились, российский самолет развернулся, ушел от нас и покинул РПИ, после чего мы возобновили наше воздушное патрулирование и отработали маневры воздушного боя, прежде чем вернуться на базу", - сказал военный.

Еще один британский военный добавил, что это был восьмой по счету перехват с тех пор, как в начале мая военные Туманного Альбиона присоединились к миссии НАТО по охране воздушного пространства.

Прошлой осенью аналогичный случай произошел у Шотландии: там британские ВВС перехватили два российских военных самолета.

Между тем самолеты стран НАТО тоже часто вторгаются в воздушное пространство РФ. Например, в декабре российский Су-30 перехватил над Черным морем самолеты США и Франции.