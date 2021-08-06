В Донецкой области суд принял решение о лишении свободы на 13 лет охотника, который из ружья умышленно убил 15-летнего подростка.

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры на своей странице в Facebook.

"При публичном обвинении, которое поддерживала Донецкая областная прокуратура, Орджоникидзевским районным судом г. Мариуполя вынесен приговор 35-летнему мужчине, признанному виновным в совершении умышленного убийства из хулиганских побуждений (п. 7 ст. 2 ст. 115 УК Украины). Суд назначил стрелку наказание в виде 13 лет лишения свободы", - заявили в пресс-центре.

В прокуратуре напомнили, что 8 декабря 2018 года, примерно в 21:00, житель с. Рыбинское Волновахского района, возвращаясь с охоты навеселе, совершил из окна автомобиля, в котором он находился на пассажирском сиденье, несколько выстрелов из охотничьего ружья.

"Вследствие хаотической стрельбы 15-летнему подростку, который находился на улице в компании друзей, были причинены множественные огнестрельные ранения поясничной области, бедра с проникновением в брюшную полость и мягкие ткани в районе позвоночника. В тяжелом состоянии парня доставили в городскую больницу, где он впоследствии скончался", - добавили правоохранители.

Скриншот: facebook.com/don.gp.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что умер в больнице парень, в которого выстрелили из ружья на курорте в Кирилловке. Правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался житель Днепропетровской области 1987 года рождения.

Также напомним, что под Херсоном 9-летний мальчик, которого отправили на кухню, выстрелил из ружья в свою бабушку. В результате 60-летняя женщина получила ранение в шею.