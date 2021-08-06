Шевченковский районный суд Киева, где 6 августа избирают меру пресечения семерым задержанным в Харькове членам ультраправой партии "Нацкорпус", вынес решение по поводу Сергея Козлюка.

Об этом передает корреспондент "Страны"

Суд отправил Козлюка под стражу на 60 дней.

Ранее суд вынес аналогичный вердикт по поводу другого члена "Нацкорпуса" - Ивана Никифорова.

Напомним, семерых членов харьковской ячейки "Нацкорпуса" СБУ задержала 5 августа. Кроме Никифорова и Козлюка, среди них были Сергей Величко, Артем Мошенский, Олег Скрипка, Кирилл Крикунов, Дмитрий Колесников и Артем Субочев. По данным Службы безопасности, радикалы собирали дань с работников учреждений здравоохранения и бизнесменов, предоставляющих ритуальные услуги. Преступную деятельность они вели минимум с 2018 года.

Националисты обиделись на действия силовиков и заявили, что таким образом президент Украины Владимир Зеленский начинает "зачистку улиц", потому как боится осенних массовых протестов.

"Страна" анализировала, как эти события в Харькове связаны с увольнением министра внутренних дел Арсена Авакова.