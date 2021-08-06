Президент Владимир Зеленский дал старт ужесточению ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых, подписав предусматривающий такие нормы закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ужесточения ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых» №1685-IX". Об этом сообщается на сайте главы государства.

У Зеленского пояснили, что необходимость принятия такого документа назрела давно, поскольку случаи неконтролируемой добычи полезных ископаемых местного значения наблюдаются на всей территории Украины.

"Вместе с тем для осуществления этой деятельности необходимо иметь специальное разрешение на пользование недрами. Самовольная добыча ресурсов, в частности песка, наносит значительный вред окружающей среде, ускоряет разрушение дорог вокруг и создает опасные песчаные карьеры. Восстановление нарушенных земель до состояния, пригодного для использования в сельском, лесном хозяйстве, требует немалых усилий", - говорится в сообщении.

На Банковой объясняют, что ранее система ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых работала неэффективно, теперь эе такую деятельность подписанный Зеленским закон определяет как уголовное преступление.

В частности, нарушение установленных правил охраны недр в случае создания опасности для жизни, здоровья людей или окружающей среды, а также незаконная добыча полезных ископаемых местного значения в значительном размере наказывается штрафом от 500 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан либо ограничением или лишением свободы на срок до двух лет.

Если стоимость незаконно добытых ископаемых в 100 и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан или незаконно добываются полезные ископаемые общегосударственного значения, предусмотрено наказание в виде штрафа на сумму от 3000 до 5000 необлагаемых минимумов доходов граждан либо ограничение или лишение свободы на срок до трех лет.

Такие же действия, совершенные организованной группой или общественно опасным способом, повлекли гибель людей либо иные тяжкие последствия, повлекут за собой наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Кроме того, в Кодексе Украины об административных правонарушениях за самовольное пользование недрами, заключение соглашений, которые в прямой или скрытой форме нарушают право собственности на недра, отныне предусмотрено наложение штрафа в размере от 100 до 200 необлагаемых минимумов на граждан и от 200 до 500 необлагаемых минимумов - на должностных лиц.

Закон вступает в силу со следующего дня после публикации.

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