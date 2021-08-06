50 вспышек кишечных инфекций зарегистрировано в Украине с начала 2020 года. По данным на 1 августа, от кишечных инфекций пострадали 604 человека и большинство из них дети (447). Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

Только в июле кишечными инфекциями заболело 137 человек, среди них - 98 детей.

Медики предостерегают, что вирусы или бактерии могут оказаться в пищевых продуктах на любой стадии их пути от производства к столу. Поэтому каждый участник процесса, от производителя до потребителю, значимы в предотвращении заражения пищи.

Чаще всего возбудители кишечных инфекций находятся в сырой пище животного происхождения (мясо, яйца, непастеризованное молоко, морепродукты), а также в немытых фруктах и ​​овощах.

Самые распространенные симптомы острых кишечных инфекций - слабость, повышение температуры, боль в животе, рвота и диарея.

"При первых симптомах обращайтесь к врачу. Чтобы уберечь себя и своих родных и близких от пищевых отравлений, а также острых кишечных инфекций употребляйте только те продукты, в качестве которых вы уверены", - советуют медики и рекомендуют придерживаться пяти шагов безопасного питания.

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