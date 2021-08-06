В селе Подгорцы Обуховского района Киевской области жертвой ограбления и покушения на убийство стала пожилая женщина 74 лет. Правоохранители задержали преступника, который проник в ее дом, украл деньги и чуть не задушил.

Об этом сообщается на сайте Киевской областной прокуратуры.

задержан подозреваемый в разбойном нападении

Как выяснило следствие, 3 августа около 22 часов 33-летний мужчина проник в дом жительницы села Подгорцы и потребовал у нее деньги, применяя насилие. Сначала злоумышленник душил бабушку, а затем нанес ей ножевое ранение лица, после чего украл деньги и два мобильных телефона.

Мужчину задержали и сообщили ему о подозрении в совершении разбоя (ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины). Сейчас готовится ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

За преступление мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее "Страна" писала о случае в Киеве, где мужчина до смерти избил 87-летнюю старушку муляжом гранаты.

Мы также рассказывали, как под Киевом мужчина на Рождество проник в жилище 92-летней женщины и душил ее, пытаясь завладеть 700 гривнями и недорогим мобильником.