Два новых случая заражения людей вирусом птичьего гриппа высокопатогенной разновидности H5N6 зарегистрированы в Китае. Инфицированы две пожилые женщины, одна из них пребывает в критическом состоянии. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные органов здравоохранения Гонконга.

Уточняется, что 61-летняя жительница Гуйлиня госпитализирована с птичьим гриппом после контакта с живой птицей. Ее состояние медики оценивают как стабильное. А вот 65-летнюю жительницу города Ибинь увезли в больницу в критическом состоянии.

Известно, что впервые заражение человека штаммом вируса H5N6 выявили в мае 2014 года в юго-западной провинции Сычуань. С тех пор в стране заразились 37 человек, из них пятеро инфицированы в течение нынешнего лета.

Напомним, в середине июля в Индии, от птичьего гриппа умер 11-летний ребенок. При этом ранее в стране не фиксировали ни одного летального случая от этого заболевания.

Ранее мы рассказывали, что в первый день лета стало известно, что в китайской провинции Цзянсу выявлен первый в мире случай заражения человека штаммом H10N3 вируса птичьего гриппа. Власти КНР раскрыли подробности о подхватившем вирус мужчине.

Всемирная организация здравоохранения совместно с Китаем проводит оценку рисков распространения нового штамма птичьего гриппа у человека. При этом в ВОЗ оценили перспективу возникновения пандемии.