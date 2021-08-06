НАБУ сообщило о завершении следствия по делу Николая Чауса. Материалы досудебного расследования уже раскрыты адвокатам экс-судьи. Об этом "Стране" сообщил адвокат Ростислав Кравец.

"Сегодня в НАБУ на следственных действиях был не я, а другой адвокат из нашего объединения. Следственные действия касались и старого дела о взятке, и двух похищений экс-судьи. Под конец встречи НАБУ решило открыть стороне защиты материалы уголовного производства для ознакомления. В 18:10-18:15 мне позвонила коллега и сообщила об этом. Мы подписали соответствующие документы, будем ознакамливаться", - сообщил "Стране" Кравец.

На вопрос о том, будет ли защита Чауса в связи с окончанием досудебного расследования подавать апелляцию по мере пресечения для Чауса (сейчас это домашний арест до 18 августа), Кравец сказал, что должен еще обсудить это со своим клиентом.

"Я подозреваю, что прокуратура (САП) подаст ходатайство на продление меры пресечения для Чауса на время ознакомления адвокатов с материалами досудебного расследования", - добавил адвокат.

При этом Ростислав Кравец уточнил, что не уверен, будет ли и дальше продолжать защищать Николая Чауса.

"Пока что нас только уведомили о раскрытии материалов, на следующей неделе начнем их изучать. Дело очень запутанное. С Чаусом мы обсудим уже с понедельника вопрос дальнейшего сотрудничества и решим, будем ли мы это дело вести дальше", - заявил Кравец.

Он также прокомментировал фрагменты рассекреченных материалов дела по Чаусу, которые опубликовало НАБУ.

"Видео, где выкапывают банку якобы во дворе у Чауса, добавляет больше вопросов, чем ответов. Например, почему детектив достает банку со взяткой без перчаток? Там же могли быть отпечатки. А на следующем кадре детектив уже в перчатках. И почему-то НАБУ раньше умалчивало о том, что пресловутые банки Чауса были выкопаны между забором и проезжей частью, а не на самом участке судьи. Если говорить о видео, где Чаус стоит около багажника и вроде как пересчитывает деньги - то откуда они там взялись? Если это взятка, почему его не задержали сразу - хотели шантажировать? Это все надо выяснить", - объяснил адвокат.

Напомним, дело Николая Чауса касается 5-летней давности. Речь о том, что в 2016 году экс-судью обвинили в получении взятки в 150 тысяч долларов за вынесение "нужного решение" в суде. После этого Чаус сбежал в Молдову, где провел несколько лет.

В апреле текущего года жена судьи заявила, что Чауса похитили, когда тот отвозил ребенка на тренировку. В свою очередь, после нескольких месяцев расследования в Генпрокуратуре Молдовы заявили, что к похищению причастны украинские спецслужбы. Такого мнения придерживается и адвокат Ростислав Кравец.

Около четырех месяцев судью искали, за это время он несколько раз записывал и публиковал видео, где рассказывал, как он себя чувствует, при этом не указывал, где находится. В итоге судья 30 июля объявился в нашей стране.

После этого между Национальным антикоррупционным бюро, которое разыскивало Чауса за взятку с 2016 года, и СБУ, которая, как сообщалось ранее, задержала его, начался конфликт (о его подробностях можно почитать в нашем материале).

Между тем, сегодня утром мы рассказывали, что адвокат Чауса Ростислав Кравец считает, что в деле бывшего судьи "присутствует провокация взятки налицо". Оспаривания решения по избранию меры пресечения Чаусу адвокат обещал обсудить 5 августа с самим судьей.