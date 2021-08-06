В пятницу, 6 августа, в Шевченковском райсуде Киева избирают меру пресечения семерым задержанным в Харькове членам ультраправой партии "Нацкорпус", подозреваемым в рэкете. Представитель партии заявил, что уже одному из них дали два месяца ареста без права залога.

В Шевченковским суде столицы заявили, что ходатайства об отводе судей в процессах в отношении подозреваемых в рэкете членов "Нацкорпуса" Артема Колесникова и Артема Субочева были отклонены.

А представитель "Нацкорпуса" Александр Алферов заявил, что суд избрал меру пресечения Никифорову, отправив его на 60 суток под арест.

Но о проведении этого судебного заседания никому не сообщали. И из суда подтверждений о вердикте пока нет.

Националисты, которые собрались под судом, заявили, что они продолжают ждать решения в отношении всех задержанных, а уже после заседания будут думать о дальнейших действиях.

Как писала "Страна", группа поддержки подозреваемых уже успела подраться с полицией.

Мы также рассказывали о публикации СБУ переговоров "Нацкорпуса" в Харькове. Во время общения в адрес предпринимателей со стороны ультраправых звучат угрозы расправой.