В последний рабочий день недели мировые цены на нефть эталонных марок на торгах обнадежили небольшим ростом, но после перешли к снижению. Котировки оказались придавлены опасениями, связанными с распространением штамма Covid-19 "дельта" в мире.

Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:28 КСК упали до $70,67 за баррель, что на $0,62 (0,87%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени находятся на уровне $68,20 за баррель, что на $0,89 (1,29%) ниже итогового значения предыдущей сессии.

Эксперты опасаются, что за неделю Brent может потерять более 6%, что станет самым существенным падением с середины марта. Фьючерсы на WTI рискуют просесть более чем на 8% и таким образом показать максимальный спад с октября 2020 года, пишет Trading Economics.

В среду публикация доклада министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране за неделю, завершившуюся 30 июля, обвалила цены на нефть. Запасы в стране на прошлой неделе выросли на 3,6 млн баррелей, что является максимальным скачком с начала мая. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали снижения резервов на 4 млн баррелей.

Запасы бензина в США уменьшились на 5,3 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 800 тыс. баррелей, сообщило Минэнерго. Аналитики ожидали сокращения резервов бензина на 1,1 млн баррелей, дистиллятов - на 600 тыс. баррелей.

Дополнительным негативным фактором для рынка стали опубликованные в среду данные исследовательской организации Automatic Data Processing (ADP), указавшие на неожиданное замедление темпов роста занятости в США в июле.

Напомним, российская марка экспортной нефтяной смеси Urals в Европе с начала года подорожала в 1,5 раза, до 74 с лишним долларов за баррель. В июне цена этой марки достигала максимума с октября 2018 года.

Также мы разбирались, как взрывной рост цен на сырье может вызвать глобальный передел собственности в Украине.