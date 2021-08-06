Украинские правоохранители задержали мужчину с паспортами Украины и США, который заказал киллеру убийство американца в Балтиморе (штат Мэриленд). Злоумышленник через соучастника подыскал киллера и назначил ему встречу в Киеве для обсуждения деталей, в частности способа убийства.

По замыслу заказчика, физически устранить его оппонента нужно было до 9 августа, а сам он тем временем собирался отсидеться в Киеве и таким образом обеспечить себе алиби. Киллеру обещали заплатить 45 тысяч долларов. Об этом сообщает ГБР.

"Оплата происходила в два этапа. Исполнителю передали предоплату - 20 тысяч долларов США. Еще 25 тысяч долларов США заказчик должен передать уже после совершения убийства и предоставления фотографий, которые это подтверждают", - говорится в сообщении.

Правоохранители сымитировали убийство и сделали постановочные фото, которые посредник передал заказчику. Их обоих задержали сразу после передачи последнего транша денег.

В рамках открытого уголовного производства проводятся следственные действия. В частности, по месту жительства и в авто задержанных и возможных соучастников проводятся обыски.

Правоохранительные органы США, по сообщению ГБР, приняли меры на территории Соединенных Штатов, благодаря которым удалось зафиксировать противоправную деятельность указанной группы лиц.

"Решается вопрос о сообщении задержанным лицам о подозрении, а именно заказчику в организации законченного покушения на убийство, совершенного по заказу по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 15 п. П. 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины), соучастнику в пособничестве в совершении оконченного покушения на убийство, совершенного по заказу по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 15 п. П. 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины)", - подчеркивают в ГБР.

Санкции задействованных статей предусматривают от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, в Киеве предотвратили убийство серба-владельца магазинов Nike в Украине, которого "заказала" собственная жена. Киллеру-украинцу за исполнение заказа пообещали квартиру в Москве стоимостью $2 миллиона.

Также мы сообщали, что в Житомире полиция задержала мужчину, который готовил заказное убийство коллеги по бизнесу за $15 тысяч.