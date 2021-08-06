В Национальном антикоррупционном бюро сообщили о завершении расследования в отношении бывшего судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса.

Видеоотчет о расследовании появился на Ютуб-канале НАБУ.

В ролике сказано, что еще весной 2019 года НАБУ начало изучать обстоятельства возможного вымогательства Чаусом взятки за принятие решения в интересах подсудимой в одном из уголовных дел. При этом судья требовал и получил неправомерную выгоду в размере 150 тысяч долларов.

В НАБУ заверили, что во время расследования было собрано достаточно доказательств вины судьи. и привели видеозапись с телефона о том, как заказчица договаривается с Чаусом о нужном ей решении.

Также в НАБУ напомнили о знаменитой истории с банкой, в которую судья положил полученную сумму и которую детективы агентства якобы нашли на его огороде.

Подозреваемого экс-судью вызывали для допроса в НАБУ 5 и 6 августа. Но от дачи показаний он отказался. Тем не менее собранных доказательств достаточно для составления обвинительного акта.

В Бюро добавили, что 6 августа 2021 года стороне защиты были открыты для ознакомления материалы уголовного производства перед направлением обвинительного акта в суд.

Между тем адвокат Чауса утверждает, что его клиента НАБУ фактически спровоцировало на взятку.

Также сообщалось, что бывший судья не смог ознакомиться с материалами своего же дела из-за потери зрения при похищении.