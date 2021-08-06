Зеленский подписал ужесточение наказания за жестокое обращение с животными в Украине
Президент Владимир Зеленский 6 августа подписал принятый 15 июля Верховной Радой закон, предусматривающий усиление борьбы против жестокого обращения с животными.
Об этом свидетельствуют данные карточки документа на сайте парламента.
Закон, проект которого был подан в Раду еще в 2019 году, вносит изменения в некоторые законодательные акты Украины и касается имплементации положений международных соглашений и директив ЕС в сфере охраны животного и растительного мира.
Утвержденный главой государства закон запрещает:
- применять эвтаназию для регулирования численности бездомных животных;
- ввозить диких животных контрабандой;
- фотографировать людей за деньги с дикими животными;
- пропагандировать жестокое обращение с животными;
- травить, ранить, бить и убивать бездомных животных;
- заниматься попрошайничеством с животными;
- держать крупных диких животных в заведениях общественного питания;
- замуровывать братьев наших меньших в подвальных помещениях;
- оставлять питомцев в салонах автомобилей при температуре воздуха более +20 или менее -5 градусов Цельсия.
Также закон:
- вводит с 16 лет административную ответственность за жестокое обращение с животными;
- вводит с 14 лет уголовную ответственность за то же преступление;
- предусматривает временное изъятие животных полицией и их конфискацию в случае жесткого обращения;
- вводит лишение права содержать животных в течение пяти лет;
- предусматривает обязательное проведение экспертизы для выяснения причины смерти животного.
Закон вступит в силу на следующий день после публикации, но действовать начнет только через три месяца.
Этот документ придется весьма кстати в Украине, где случаи звертсв по отношению к животным очень часты. Например, три года назад "Страна" описывала дикий случай в Харькове, где неизвестные разгромили частный приют для бездомных котов и жестоко убили животных.
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