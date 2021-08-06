Президент Владимир Зеленский 6 августа подписал принятый 15 июля Верховной Радой закон, предусматривающий усиление борьбы против жестокого обращения с животными.

Об этом свидетельствуют данные карточки документа на сайте парламента.

Закон, проект которого был подан в Раду еще в 2019 году, вносит изменения в некоторые законодательные акты Украины и касается имплементации положений международных соглашений и директив ЕС в сфере охраны животного и растительного мира.

Утвержденный главой государства закон запрещает:

применять эвтаназию для регулирования численности бездомных животных;

ввозить диких животных контрабандой;

фотографировать людей за деньги с дикими животными;

пропагандировать жестокое обращение с животными;

травить, ранить, бить и убивать бездомных животных;

заниматься попрошайничеством с животными;

держать крупных диких животных в заведениях общественного питания;

замуровывать братьев наших меньших в подвальных помещениях;

оставлять питомцев в салонах автомобилей при температуре воздуха более +20 или менее -5 градусов Цельсия.

Также закон:

вводит с 16 лет административную ответственность за жестокое обращение с животными;

вводит с 14 лет уголовную ответственность за то же преступление;

предусматривает временное изъятие животных полицией и их конфискацию в случае жесткого обращения;

вводит лишение права содержать животных в течение пяти лет;

предусматривает обязательное проведение экспертизы для выяснения причины смерти животного.

Закон вступит в силу на следующий день после публикации, но действовать начнет только через три месяца.

Этот документ придется весьма кстати в Украине, где случаи звертсв по отношению к животным очень часты. Например, три года назад "Страна" описывала дикий случай в Харькове, где неизвестные разгромили частный приют для бездомных котов и жестоко убили животных.

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