В Токио, где сейчас проходит Олимпиада-2020, по меньшей мере 10 пассажиров пригородной электрички получили ранения в результате нападения неизвестного мужчины с ножом, которому удалось скрыться с места преступления. Однако вскоре его задержала полиция. Девятерых пострадавших пассажиров госпитализировали, все они в сознании.

Об этом сообщает Associated Press.

Нападение произошло недалеко от станции Сэйдзёгакуэн-маэ, расположенной на линии Одавара. По предварительным данным, нападавший - молодой парень, лет двадцати. Очевидцы говорят, что во время нападения пассажиры в панике выбегали из вагонов электрички, некоторые люди были со следами крови. Полиция пока не комментирует происшествие.

Напомним, сейчас в Токио проходят Олимпийские игры-2020, которые из-за пандемии коронавируса были отложены на год.

Как сообщалось, в Японии еще до начала Олимпиады выявили опасный штамм Covid-19 "лямбда", но сообщат об этом после окончания Игр.

Ранее "Страна" писала о том, что в Японии впервые с коронавирусом госпитализировали члена делегации, прибывшего на Олимпиаду.

Также "Страна" писала о том, что Япония перезапустила старую АЭС, чей срок службы закончился 11 лет назад.