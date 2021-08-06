В международном терминале А аэропорта "Киев" имени Сикорского ("Жуляны") открыли пункт вакцинации против COVID-19. Украинцы, вылетающие или прибывающие через этот аэропорт и не привитые ни одной дозой вакцины, могут получить дозу в терминале, а также сразу после этого справку по форме 063-в.

Об этом сообщается в Фейсбуке Минздрава.

В пресс-службе ведомства добавили, что в прививочном пункте проводят иммунизацию вакциной CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech.

С 6 по 8 августа график работы пункта следующий: с 17:00 до 22:00. Вакцинацию будут проводить в порядке живой очереди. При этом наличие декларации с семейным врачом не обязательно.

Желающим привиться нужно иметь с собой лишь паспорт и индивидуальный налоговый номер.

Проходить предварительное обследование, измерять давление, сдавать анализы, в том числе ПЦР-тест или тест на антитела к SARS-CoV-2, тоже не нужно.

Между тем сделавших прививку от коронавируса в столичном торговом центре Blockbuster Mall (втором центре массовой вакцинации в Киеве) решили поощрять билетами на футбол. А именно матчи с участием клуба "Шахтер".

Как ранее писала "Страна", в Киеве осталась вакцина Moderna только для первой дозы. Препарат для второй привезут ближе к концу августа.