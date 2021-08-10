Мы продолжаем спецпроект к 30-летию независимости "Украина. 30 лет страны". Сегодня наш рассказ - о 2006-м годе.

Премьером в Украине снова становится Виктор Янукович. А юго-восток впервые "показывает зубы" - срывает учения НАТО и начинает узаконивать на местах русский язык. На выборах в Раду Партия Регионов занимает первое место, что означает фактический провал первого Майдана.

Окончательно становится понятно, что персона президента Ющенко отходит на второй план - в политике главными игроками становятся Тимошенко и Янукович.

Янукович же в 2006 году заблокировал предоставление Украины Плана действий по членству в НАТО. С тех пор ПДЧ Украина так и не получила. Так что в этом плане отказ тогдашнего премьера подписывать обращение по Плану к НАТО имел стратегическое значение для всей последующей истории Украины.

Вспоминаем, чем жила страна в 2006-м году.

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Ющенко - третий лишний

2005-й год оставил у разбитого политического корыта президента Виктора Ющенко. Те, кого он привел во власть по итогам "Оранжевой революции", перессорились между собой. Самая влиятельная из них - премьер Юлия Тимошенко - была отправлена в отставку и ушла в оппозицию президенту.

Вторая часть оппозиции - та, что не поддержала Майдан - сгруппировалась вокруг Виктора Януковича. С которым Ющенко вынужден был даже подписать меморандум - чтобы избрать премьером своего ставленника Юрия Еханурова.

Ющенко стал президентом, который менее, чем за год растерял почти все свое влияние. И уже в 2005 году появились очертания новой лидерской двойки - Януковича и Тимошенко.

В 2006 году оба политика резко наращивают свой вес. На парламентских выборах, которые прошли в конце марта, Партия регионов берет первое место (32%), а "Блок Юлии Тимошенко" - второе (22%). Партия Ющенко "Наша Украина", которую в парламент повел премьер Ехануров, оказалась на третьей позиции, не дотянув до 14%. Также в Раду прошли социалисты Александра Мороза и коммунисты Петра Симоненко.

Для "Нашей Украины" это был провальный результат - учитывая, что чуть более года назад Виктор Андреевич получил огромный кредит доверия. А также до 1 января 2006 года пользовался почти неограниченной президентской властью, пока не начала действовать политреформа - и Украина не стала парламентско-президентской республикой.

Провал оранжевой коалиции

По новой редакции Конституции президент терял право формировать правительство. Оно переходило к парламентской коалиции (президент лишь формально вносил в Раду предложенную коалицией кандидатуру, а также предлагал на утверждение кандидатуры министров обороны и иностранных дел, а также СБУ).

В 2006 году Рада впервые избиралась полностью по партийным спискам. И поэтому проценты партий на выборах теперь весили куда больше - большинство нельзя уже было сколотить, "докупив" мажоритарщиков. Дальше прошедшие в парламент партии должны были сформировать коалицию в 226 голосов, чтобы принимать законы. В противном случае президент мог парламент распустить.

Сразу после выборов начались попытки такую коалицию сколотить.

Ходили упорные слухи, что может быть создана "широкая коалиция" (в просторечье "ширка") Партии Регионов и "Нашей Украины". Так как Ющенко категорически не хотел больше иметь каких-либо дел с Тимошенко.

Однако, по данным многих источников, американцы приказали президенту не идти в альянс с Януковичем, так как последний был настроен негативно в отношении НАТО.

Вашингтон настоятельно рекомендовал Ющенко создать все-таки коалицию с Юлией Тимошенко (сделав ее премьером), а также с социалистами Мороза (в сумме это было 243 голоса). И президент скрепя сердце на это пошел. Было даже подписано коалиционное соглашение, но дальше дело не заладилось.

Ющенко и Тимошенко не доверяли друг другу, а потому погрязли в склоках за должности. Причем из этого процесса попытались "выбросить" Мороза, который претендовал на должность спикера (эту должность захотели забрать себе "люби друзи" из "Нашей Украины").

Социалистам это сильно не понравилось.

И случилось неожиданное.

Мороз вышел из переговоров по созданию "оранжевой" коалиции и вступил в новую коалицию вместе с Партией Регионов и коммунистами (эту коалицию назвали "антикризисной"). После чего он сразу стал спикером. Коммунисты получили пост первого вице-спикера. А Януковича выдвинули на пост премьер-министра.

Но все уперлось в Ющенко. Кандидатуру Виктора Федоровича должен внести в парламент президент, но он долго колебался - слишком велика была "зрада", которую по этому поводу уже разгоняла Тимошенко. Да и "люби друзи" требовали мест в правительстве.

Некоторое время шли закулисные переговоры, по итогам которых Ющенко согласился внести кандидату Януковича на премьера. Взамен последний подписал Универсал национального единства, а также, что самое важное, оставил часть министерских постов в правительстве за людьми Ющенко (включая даже главу МВД Юрия Луценко). Хотя сама "Наша Украина" в коалицию формально не вошла.

4 августа 2006 года Виктор Янукович снова стал премьер-министром. Через год и семь месяцев после своей отставки. Фиаско Майдана было полным.

А особо унизительным для "оранжевых" было то, что "бандита" Януковича на пост промера благословил сам Ющенко.

Впрочем, период мирных отношений между двумя прежними соперниками на президентских выборов оказался недолгим.

И рассорил их вопрос НАТО.

Переломный фактор НАТО

Еще до того как Янукович стал премьером Партия Регионов и коммунисты повели мощное наступление на фронте русского языка и НАТО.

Областные советы юго-востока Украины, где победили эти политсилы, начинают весной, один за другим, объявлять русский язык официальным - пользуясь тем, вступила в силу одобренная ранее Украиной европейская хартия языков и нацменьшинств.

Также в мае при поддержке этих партий фактически срываются майские учения "Си Бриз" с НАТО. В Феодосии и Одессе активисты блокируют американские корабли, не позволяя солдатам и морякам высадиться на берег. Та же судьба постигла самолет с американцами, который сел в Симферополе.

В итоге учения закрываются. А юго-восточный политический класс демонстрирует, что без учета его мнения отношения с Западом и Россией в Киеве выстроить не смогут.

Именно поэтому американцы очень не хотели, чтоб Янукович становился премьером. И предчувствия их не обманули.

Согласно договоренностям Ющенко и американцев Украина на саммите НАТО в 2006 году должна была получить План действий по членству в НАТО (ПДЧ), что открыло бы дорогу к вступлению в альянс.

Но для этого нужно было, чтоб письмо с просьбой о предоставлении ПДЧ подписали от имени Украины президент, премьер и спикер.

И Янукович с Морозом это делать отказались. Предоставление ПДЧ было сорвано. Стратегический план американцев по Украине был сломан.

И это имело серьезнейше последствия. Ющенко буквально сразу резко раскритиковал Януковича. А регионалы в ответ выбросили из правительства людей президента. Более того, они начали активно вербовать в свои ряды депутатов в "Нашей Украине" и в БЮТ, чтоб собрать 300 голосов и преодолевать вето, которое Ющенко стал часто накладывать на законы.

На Банковой к концу года уже начали готовить роспуск Рады, который и произошел в следующем году.

Но повторимся, главной причиной всего этого процесса стал вопрос о НАТО. Тогда, собственно, впервые в Украине увидели, как американцы пытаются прямо рулить внутренней политикой ради достижения своих стратегических целей.

ПДЧ, к слову, Украина не получила до сих пор. Хотя в 2008 году (после внеочередных выборов и формирования новой коалиции без регионалов) заявку подала. Но об этом подробнее в следующих сериях.

Газовая война с Россией

"Оранжевые", которые пришли к власти в 2005 году, не могли обойти своим вниманием денежный газовый рынок. Они объявили войну двум схемам, которые на тот момент доминировали.

Первая - услуги транзита оплачивались поставками российского газа по неимоверно низкой цене: 50 долларов за тысячу кубометров, тогда как Европа получала топливо по 160-170 долларов.

Вторая - газ в Украину поставлялся через посредника, компанию "Росукрэнерго". Которая продавала не только российский, но и туркменский газ. "Оранжевые" заявляли, что хотят этого посредника убрать.

Но главной была схема с транзитом. У Ющенко и Тимошенко предложили разграничить транзит и поставки для украинских нужд и каждое направление оплачивать деньгами. В России на это легко согласились, тем более, что мировые цены на газ пошли в рост. И в Москве воспользовались инициативой Киева по полной программе (тем более, что с 2006 года прекратились поставки в Украину туркменского газа - новые власти не смогли договориться с туркменами об их продлении).

После того, как Украина не подписала вовремя протокол о поставках газа на 2006-й год, Россия объявила контракт, который действовал до 2010 года, денонсированным. И предложила заключить новый. Но, понятно, что никаких 50 долларов уже никто не предлагал. Звучала цена в 230 долларов.

Украину эта цена, естественно, не устроила. В итоге на 1 января 2006 года "оранжевые" оставили Украину без контракта по газу. И "Газпром" прекратил его поставки.

Украина в ответ начала просто забирать газ из трубы, но тогда начал возмущаться ЕС, который недополучал топливо.

В итоге 4 января заключили новый контракт - на 95 долларов за тысячу кубов с правом пересмотра цены, которая в том же году выросла до 135 долларов. Причем поставки шли через ту же "Росукрэнерго", которую сами "оранжевые" критиковали (позже Путин говорил, что наличие посредника было условием украинской стороны).

В Украине заключение этого контракта вызвало огромный скандал. То есть на пустом месте страна получила рост цен на газ. Тимошенко, к тому времени уже уволенная из Кабмина, обвинила Ющенко в коррупции и лоббировании интересов "Росукрэнерго". Рада отправила в отставку правительство Юрия Еханурова, который, впрочем, никуда не ушел, а остался до выборов работать.

Рост газовых цен ударил по промышленности и коммунальным тарифам. Металлурги возмущались, что политические игры "оранжевых" лишили их прибылей.

В бизнес-кругах в тот год ходила легенда как индийский предприниматель Лакшми Миталл, купивший в 2005 году почти за 5 млрд долларов "Криворожсталь", на одном международном мероприятии подошел к Путину и спросил почему поднялась цена на газ для Украины. "Когда мы покупали "Криворожсталь" мы рассчитывали, что цена в 50 долларов будет до 2009 года, как это было прописано в договоре", - сказал Миталл. "Все вопросы к украинской стороне", - с улыбкой ответил Путин.

Чем еще жила Украина в 2006 году

Черновецкий - мэр. Главой Киева избран Леонид Черновецкий - самый эксцентричный мэр столицы. Он заменил "бессменного" Александра Омельченко. Из-за своей манеры поведения он стал героем десятков мемов. И получил прозвище "Леня-Космос".

Новые мэры Харькова и Львова. В том же году стали мэрами известные люди. Андрей Садовой был избран городским головой Львова. А Михаил Добкин - Харькова (он выдвигался от Партии Регионов). А секретарем Харьковского горсовета стал Геннадий Кернеса.

Катастрофа Ту-154 над Донбассом. При крушении борта, который летел из Анапы в Питер погибли 170 человек, из которых 45 детей. Вывод Международного авиационного комитета - пилот неправильно оценил метеоусловия и попал в грозу.

Рада признала Голодомор геноцидом украинского народа. Это произошло в ноябре, когда в Раде действовала "антикризисная коалиция". Партия регионов не голосовала, но поддержали это решение социалисты Мороза (а также "Наша Украина" и БЮТ). Что позволило набрать нужное количество голосов.

С тех пор при Ющенко тема Голодомора стала одной из ключевых.

Футбольный успех и Олимпиада в Турине. 2006-й года стал удачным для украинского футбола. Впервые за свою историю сборная пробилась в 1/4 финала чемпионата мира. Она вышла из группы и в первом матче плей-офф обыграла Швейцарию. А вот итальянцам уступила со счетом 0:3. Но тем не менее этот результат остается наивысшим достижением украинского футбола.

В четвертый раз за свою историю Украина принимала участие в зимней Олимпиаде. На играх в Турине украинские спортсмены завоевали две бронзы: биатлон (Лилия Вайгина-Ефремова) и фигурное катание (Елена Грушина и Руслан Гончаров).

На "Евровидение" в 2006 году, после провала "Гринджол", поехала Тина Кароль с песней "Show me your love". Она заняла седьмое место.

"Оранжевое небо". В 2006 году вышел фильм-апология Майдана "Оранжевое небо" - история любви между "мажором" и сыном губернатора и девушкой, поддерживающей Ющенко. Вторым планом в фильме показаны события 2004-2005 года.

Самым известным украинским фильмом 2006 года стала лента "Аврора" режиссера Оксаны Байрак, приуроченная к 20-летию аварии на ЧАЭС. В нем снялись актеры Дмитрий Харатьян и Эрик Робертс. Съемки проходили в Киеве, Донецке, Краматорске, Лос-Анджелесе.