В выходные часть левобережья и центральных областей Украины еще окажутся под воздействием атмосферных фронтов, но постепенно они будут смещаться в сторону востока, уступая место антициклону с юго-запада. Поэтому погода преимущественно будет солнечной с комфортными значениями температуры.

Ближайшей ночью в Украине пройдут кратковременные дожди, которые не затронут западные и юго-восточные регионы. Не исключены грозы, а в отдельных районах шквалы 15-20 м/с и град. А в субботу, 7 августа, днем такая погода затронет левобережье страны. На остальной территории - без осадков.

Температура воздуха ближайшей ночью опустится до +11-18 градусов, на юге и востоке страны до +22. В дневные часы +23-29, а в южных и восточных регионах, а также в Днепропетровской области +27-34 градуса.

В Киеве и области в субботу ночью местами небольшой кратковременный дождь, днем ​​без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью +15-17 градусов, днем ​​+24-26.





Ранее "Страна" писала о том, что в западных регионах Украины объявили оранжевый уровень опасности из-за непогоды.

Также мы сообщали, что в Ровенской области выпал гигантский град размером с куриное яйцо.