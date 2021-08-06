ЛГБТ-организация "КиевПрайд", которая ежегодно проводит в столице Марши Равенства, извинилась за слова о том, что русский язык в Украине является "языком захватчика", который вредит культурному коду. Это заявление не отражает позицию организации.

Об этом со ссылкой на медиакоммуникационную менеджерку "КиевПрайда" Оксану Солонскую пишет "Фокус".

Скандальное заявление было сделано на странице организации в Instagram в комментарии к одному из постов. Солонская назвала это ошибкой членов команды, которая была не более чем "опрометчивой ремаркой".

Представительница организации принесла извинения от лица команды тем, кого эти слова обидели. Солонская заявила, что все в Украине, на ее взгляд, могут разговаривать на любом языке. "КиевПрайд" не дискриминирует тех украинцев, который выбрали русский язык.

В публичной коммуникации, по словам Солонской, "КиевПрайд" соблюдает языковой закон, но поддержка от носителей любого языка поддерживается.

Напомним, в 2021 году традиционный "КиевПрайд" должен состояться 19 сентября.

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