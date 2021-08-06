Верховная рада рассмотрит во втором чтении законопроект, который узаконит криптоактивы. В Минцифры говорят, что это позволит совершать расчеты криптовалютой, и считают, что такая это поможет владельцам криптовалют в Украине защитить свое состояние.

Об этом в интервью "Минфину" рассказал замминистра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков.

Он отметил, что законопроект №3637 четко прописывает, что криптовалюта не является платежным средством, но позволяет совершать операции эквайринга (Эквайринг простыми словами - возможность проводить операции с помощью банковской карты, - Ред.)

Чиновник привел пример, согласно которому в Украине точно так же нельзя рассчитываться долларами, но с помощью долларовой карты можно осуществлять покупки за счет происходящей при совершении операции мгновенной конвертации валют.

"Законопроект О виртуальных активах предполагает, что компании смогут предоставлять услуги для таких переходов. Поэтому в Украине вполне легально можно будет рассчитываться криптовалютой, но через посредника", - рассказал чиновник.

Благодаря тому, что сфера криптовалют будет урегулирована на уровне закона, считает Борняков, владельца криптовалют смогут защитить свое состояние.

Среди других преимуществ - возможность легально обменивать активы, декларировать их. Также в Минцифры ждут появления рынка посреднических услуг по оплате, хранению и обмену криптовалют.

Также Борняков позитивно высказался по проекту Нацбанка по внедрению Е-гривня.

Е-гривня - национальная валюта на основе технологии блокчейн, которая может позволить минимизировать транзакционные издержки на перевод денег от одного участника платежного рынка Украины другому и одновременно проводить их с практически мгновенной скоростью.

Борняков заявил, что ему нравится, что Нацбанк идет путем введения Е-гривни, он считает, что с появлением валюты на основе блокчейна будут значительно упрощены переводы для пользователей, а государство сможет контролировать, куда тратятся выделяемые средства

Так же и журналисты смогут следить за государственными расходами. В отличие от ситуации с напечатанными деньгами, следы Е-гривни можно легко отследить через цепочки блокчейна.

Указанный Борняковым законопроект №3637 Верховная Рада поддержала в первом чтении еще 2 декабря.

В пояснительной записке к документу говорилось, что в Украине рынок виртуальных активов фактически уже сложился и существует в течение примерно пяти лет, но находится полностью вне правового поля государства.

В конце июля "Страна" писала, что Европейская комиссия представила проект, который предлагает запретить в Евросоюзе анонимные электронные кошельки для криптовалют. Европейские чиновники считают, что это поможет в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Ранее "Страна" писала, что Минцифры планировало запустить ковид-паспорта в "Дие" еще в июле