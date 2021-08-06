Бывшему участнику АТО Владимиру Прохничу, который два дня назад ворвался в здание правительства с гранатой, назначили меру пресечения. Его арестовали до 27 сентября.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Печерский райсуд Киева поддержал позицию стороны обвинения. Экс-атошнику назначили шестьдесят дней ареста. Права внесения залога ему не дали.

Напомним, что экс-атошник Владимир Прохнич, вооружившись боевой гранатой, попытался захватить здание Кабмина в Киеве в среду, 4 августа. Он угрожал взорвать боеприпас. В ходе спецоперации и с помощью знакомого Прохнича депутата Бучанского горсовета правоохранителям удалось его задержать.

Изначально в полиции анонсировали, что против захватчика Кабмина откроют дело по 4 статьям, максимально он может получить пятнадцать лет тюрьмы.

Однако 5 августа мужчине предъявили подозрение - по 3 статьям, при этом заменив захват заложников на незаконное лишение свободы. Поэтому максимальная санкция составляет 7 лет тюрьмы.

Кроме того, "Страна" сообщала, что захватчик Кабмина Прохнич попросил прощения у испугавшихся его поступком.