Регистрация на экзамен на определение уровня владения украинским языком приостановлена до 18:00 10 августа. Такое решение приняла Национальная комиссия по стандартам государственного языка. Приостановка необходима для устранения недостатков системы

Об этом в ходе брифинга сообщила член Нацкомиссии по стандартам языка Ольга Шевчук-Клюжева, передают "Украинские новости"

Она также сообщила, что изменится процедура открытия регистрации на госэкзамен.

"В ближайшее время будет скорректирована стратегия открытия дополнительных мест на регистрацию, и это теперь не будет происходить одномоментно несколько раз в неделю, как это было раньше", - объяснила Шевчук-Клюжева.

Работа серверов, по словам Шевчук-Клюжевой, оказалась усложнена тем, что 3 августа к началу регистрации в 7:30 в системе одновременно находились более 2500 человек.

Круглосуточная регистрация на экзамен, которая будет открыта с 18:00 10 августа, позволит решить проблему нагрузки на сервер.

Напомним, уже более двух недель, как кандидаты на госслужбу должны сдавать экзамен на знание украинского языка. К этому обязывает одна из норм закона об украинизации, вступившая в силу 16 июля.

Cогласно вступившим в силу новх нормах закона об украинизации, все кто претендуют на государственные должности обязаны сдать экзамен по украинскому языку или можно показать аттестат об окончании средней школы, где украинский язык указан как отдельный предмет.

Кроме того, все, кто хочет получить украинское гражданство также обязаны сдать такой экзамен. До конца лета в Украине планируют проверить знания по государственному языку у 100-150 тысяч граждан.

Также мы ранее рассказывали о неполадках, которые помешали сдать первую экзаменационную сессию. В Национальной комиссии по стандартам государственного языка заявили, что во время экзамена произошел технический сбой.