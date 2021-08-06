На свалке в Подволочиском районе Тернопольской области обнаружили останки юноши, который в 2004 году ушел из дома и исчез. Выяснилось, что его закопали друзья, с которыми он в 2004 году пошел добывать металлолом. Семья до последнего верила, что парень найдется живым.

Об этом сообщает пресс-служба областного управления МВД в Тернопольской области.

В 2004 году, в тогда еще милицию, обратился брат исчезнувшего 16-летнего подростка. Он сообщил, что его родственник исчез в марте 2004 года.

На днях на заброшенной свалке люди нашли кости. Однако эксперт, который выезжал на место происшествия, сначала сказал, что остатки не человеческое.

Тогда полицейские стали воспроизводить события и выяснили, что юноша в тот вечер уехал в село с двумя друзьями.

Когда допросили одного из парней, он рассказал, что они уехали на заброшенную ферму ради поисков цветного металла. Один из подростков залез в щитовую и она оказалась под напряжением. От удара тока он тут же умер, а друзья испугались и решили самостоятельно захоронить тело друга.

Они вывезли тело погибшего подростка за село и похоронили на стихийной свалке, где останки и пролежали 17 лет.

Эти слова подтвердил второй сообщник в режиме видеосвязи, потому что сам находится на заработках заграницей. Он по видеосвязи смог указать приблизительное место захоронения.

Раскопанные останки передадут на ДНК-экспертизу для установления личности. Продолжается следствие.

Фото: В Тернопольской области нашли останки парня, исчезнувшего 17 лет назад. Источник: Нацполиция

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