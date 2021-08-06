В пятницу, 6 августа, боевики исламистского движения "Талибан" захватили еще один город в Афганистане, Зарандж. Впервые талибы захватили захватило провинциальный центр, Зарандж - центр юго-западной провинции Нимруз.

Об этом официальный представитель талибов Кари Юсуф Ахмади написал в своем Тwitter.

"Сегодня днем ​​в Зарандже, столице провинции Нимроз, офис губернатора, командование и многие другие объекты попали в руки моджахедов (члены нерегулярных вооружённых групп, которые мотивируются исламской идеологией - Ред. ), а оставшиеся районы очищаются. Подробности позже", - написал он.

После этого он написал в соцсетях о том, что из тюрьмы Нимроз были в срочном порядке освобождены заключенные, а "война за национальную безопасность в настоящее время идет полным ходом".

"Национальная безопасность также перешла под контроль моджахедов, сейчас в остальных местах проводится очистка", - написано в его последнем сообщении.

В Интернете появились видео, на кадрах которых запечатлен захват районов Заранджа.

Напомним, после того, как США заявили о выводе своих войск из Афганистана "Талибан" начал захватывать города. Что будет в Афганистане после ухода американских войск подробно анализировала "Страна".

При этом, когда представители "Талибана" приехали на переговоры в Москву, то заявили, что собираются мирно жить в исламском Афганистане.