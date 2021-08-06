Обсуждение вывоза трупов и угрозы посадить на бутылку. СБУ опубликовала переговоры "Нацкорпуса" в Харькове
СБУ выложила записи переговоров разоблаченных в Харьковской области рэкетиров с местными предпринимателями, которых они облагали данью.
Видеозапись переговоров опубликована на официальном сайте Службы безопасности Украины.
В ходе общения в адрес предпринимателей звучат угрозы расправой, в том числе "посадить на бутылку" в случае отказа платить. Также в разговорах есть обсуждения трупа, контекст этой беседы до конца остается неясен:
- Алло, Олег?
- Да
- Когда вы вывезете труп, скажите пожалуйста?
- В каком плане когда?
- Когда вывезете труп с Культуры, 26?
- Я не вывожу с Культуры, 26
- Хорошева, Культуры, 26.
- Не знаю, когда эксперт освободится, наверное
- Я понял. Мы чуть-чуть устали тебя здесь ждать. Найдем тебя на другом адресе, п@@@@@c й@@@@й посадим тебя на бутылку!
Сообщается, что участники преступной группировки систематически занимались рэкетом. Они облагали "данью" местных предпринимателей, постоянно угрожали им физической расправой и уничтожали имущество.
"Задокументировано, что в группировку входили лица из числа правоохранителей, местного криминалитета, а также лица с опытом ведения боевых действий", - сообщает СБУ
В СБУ напоминают, что восьми участникам группировки объявлено о подозрении, осуществляются мероприятия по установлению всех обстоятельств и других лиц, причастных к совершению указанных преступлений.
"СБУ имеет доказательства противоправной деятельности злоумышленников, среди которых аудио- и видеоматериалы", - напомнили в пресс-службе.
Напомним, 5 августа в Харькове СБУ провела 53 обыска и задержала 7 человек из партии "Национальный корпус"
По данным СБУ, члены партии "Нацкорпус" в течение 2018-2021 годов создали и обеспечили деятельность преступной организации.
После задержаний лидеров харьковской ячейки "Нацкорпуса" националисты обвинили Зеленского в зачистке улиц.
Ожидается, что сегодня изберут меру пресечения для задержанных за рэкет членов "Нацкорпуса".
"Страна" также сообщала, что ночью СБУ заблокировала автобусы Нацкорпуса, следовавшие из Харькова на акцию в Киев.