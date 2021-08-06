СБУ выложила записи переговоров разоблаченных в Харьковской области рэкетиров с местными предпринимателями, которых они облагали данью.

Видеозапись переговоров опубликована на официальном сайте Службы безопасности Украины.

В ходе общения в адрес предпринимателей звучат угрозы расправой, в том числе "посадить на бутылку" в случае отказа платить. Также в разговорах есть обсуждения трупа, контекст этой беседы до конца остается неясен:

- Алло, Олег?

- Да

- Когда вы вывезете труп, скажите пожалуйста?

- В каком плане когда?

- Когда вывезете труп с Культуры, 26?

- Я не вывожу с Культуры, 26

- Хорошева, Культуры, 26.

- Не знаю, когда эксперт освободится, наверное

- Я понял. Мы чуть-чуть устали тебя здесь ждать. Найдем тебя на другом адресе, п@@@@@c й@@@@й посадим тебя на бутылку!

Сообщается, что участники преступной группировки систематически занимались рэкетом. Они облагали "данью" местных предпринимателей, постоянно угрожали им физической расправой и уничтожали имущество.

"Задокументировано, что в группировку входили лица из числа правоохранителей, местного криминалитета, а также лица с опытом ведения боевых действий", - сообщает СБУ

В СБУ напоминают, что восьми участникам группировки объявлено о подозрении, осуществляются мероприятия по установлению всех обстоятельств и других лиц, причастных к совершению указанных преступлений.

"СБУ имеет доказательства противоправной деятельности злоумышленников, среди которых аудио- и видеоматериалы", - напомнили в пресс-службе.

Напомним, 5 августа в Харькове СБУ провела 53 обыска и задержала 7 человек из партии "Национальный корпус"

По данным СБУ, члены партии "Нацкорпус" в течение 2018-2021 годов создали и обеспечили деятельность преступной организации.

После задержаний лидеров харьковской ячейки "Нацкорпуса" националисты обвинили Зеленского в зачистке улиц.

Ожидается, что сегодня изберут меру пресечения для задержанных за рэкет членов "Нацкорпуса".

"Страна" также сообщала, что ночью СБУ заблокировала автобусы Нацкорпуса, следовавшие из Харькова на акцию в Киев.