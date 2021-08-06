Cпикер украинской делегации в ТКГ по Донбассу, внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает ошибкой украинской власти ее политику борьбы с российской культурой.

Об этом Арестович заявил в эфире канала "Наш", видео опубликовано в YouTube.

Арестович сказал, что, по его мнению, культура и спорт находятся вне политики. И отказываться от просмотра русскоязычных фильмов, отрицать русскую культуру только потому, что тот или иной актер, сыгравший в них, поддерживает политику Путина, - глупо. По словам Алексея Арестовича, борьба с путинским режимом не включает в себя изгнание писателя Федора Достоевского либо же отказ от прослушивания произведений композитора Сергея Рахманинова.

"Эти люди (которые борются с российской культурой - Ред.) не понимают, до какой степени они сумасшедшие, до какой степени они вне реальности. Потому что первый признак ума - это способность различать нюансы"

В ответ на замечание ведущих о том, что не только прошлая, но нынешняя власть ведет борьбу с российской культурой, в частности, именно при Зеленском был назначен языковой омбудсмен, Арестович заявил, что считает этот вектор политики ошибкой.

Продолжение трендов идеологической, языковой и культурной политики Порошенко-Вятровича Алексей Арестович считает одной из ошибок власти, впрочем, он выразил надежду, что это в скором времени изменится.

Напомним, на днях президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей "ЛДНР", симпатизирующих России, уезжать в РФ.

Также мы писали о том, что мовный омбудсмен призвал всех недовольных законом об украинизации уезжать из страны.