Украинцев призывают не посещать горящие районы Греции и Северной Македонии
В Министерстве иностранных дел Украины рекомендовали украинцам воздержаться от районов Северной Македонии и Греции, в которых бушуют лесные пожары.
Об этом сообщает пресс-служба МИД в своем Тelegram-канале в пятницу, 6 августа.
В ведомстве дали четыре основные рекомендации для украинцев, которые уже находятся в вышеупомянутых странах или то только планируют свои поездки:
- воздержаться от посещения пораженных стихией локаций;
- внимательно отслеживать сообщения местных служб гражданской защиты;
- неуклонно придерживаться рекомендаций и предписаний по безопасности;
- в случае возникновения угрозы жизни или здоровью безотлагательно обращаться в соответствующее зарубежное дипломатического учреждение Украины по месту пребывания.
Кроме того, глава МИД Дмитрий Кулеба поручил посольствам Украины в Греции и Северной Македонии держать на особом контроле нужны украинских граждан в следствии масштабных лесных пожарах в государствах.
Напомним, возле греческих Афин продолжает бушевать пожар, идет эвакуация жителей. Президент Украины Владимир Зеленский решил отправить сотню украиснких пожарников в помощь Греции.
Также мы писали, что масштабные лесные пожары в Турции привели к тому, что побережье было объявлено зоной бедствия.