В Министерстве иностранных дел Украины рекомендовали украинцам воздержаться от районов Северной Македонии и Греции, в которых бушуют лесные пожары.

Об этом сообщает пресс-служба МИД в своем Тelegram-канале в пятницу, 6 августа.

В ведомстве дали четыре основные рекомендации для украинцев, которые уже находятся в вышеупомянутых странах или то только планируют свои поездки:

воздержаться от посещения пораженных стихией локаций;

внимательно отслеживать сообщения местных служб гражданской защиты;

неуклонно придерживаться рекомендаций и предписаний по безопасности;

в случае возникновения угрозы жизни или здоровью безотлагательно обращаться в соответствующее зарубежное дипломатического учреждение Украины по месту пребывания.

Кроме того, глава МИД Дмитрий Кулеба поручил посольствам Украины в Греции и Северной Македонии держать на особом контроле нужны украинских граждан в следствии масштабных лесных пожарах в государствах.

Напомним, возле греческих Афин продолжает бушевать пожар, идет эвакуация жителей. Президент Украины Владимир Зеленский решил отправить сотню украиснких пожарников в помощь Греции.

Также мы писали, что масштабные лесные пожары в Турции привели к тому, что побережье было объявлено зоной бедствия.