Украинская власть превращается в диктаторский режим, который ненавидит и изгоняет всех несогласных. Об этом говорится в официальном заявлении "Оппозиционной платформы - За жизнь", опубликованном на сайте политсилы.

Оппозиционеры напомнили, что президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу "Дом" призвал украинцев, у которые, по его мнению, неправильные взгляды, выехать из Украины.

"Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь пошел еще дальше. В эфире одного из украинских телеканалов он заявил, что всем, кого не устраивает уполномоченный по защите госязыка, языковой закон и Украина, стоит сформулировать свои претензии "перед отправкой в другие страны", где им будет спокойнее. По сути, от государственного чиновника прозвучал призыв к принудительной депортации украинских граждан, несогласных с дискриминационной культурно-языковой политикой власти", - говорится в заявлении.

Как заявили в ОПЗЖ, политика разделения украинцев на "правильных" и "неправильных" является антиконституционной и "достигла своего апогея".

"Еще никогда в истории Украины власть не доходила до того, чтобы напрямую запугивать собственных граждан. Не вынуждала тех, кто по своим языковым, культурным, этническим, мировоззренческим признакам ей "не нравится", выезжать из страны", - заявляют оппозиционеры.

Также в ОПЗЖ обратили внимание, что "украинская власть отказывается считаться даже с базовыми правами человека и гражданина".

"Политикой нетерпимости, культурной и языковой дискриминации, сворачиванием социальных прав, уничтожением предпринимательства, тарифами и ценами она выживает из страны миллионы людей. Тем самым уничтожая любую надежду на социально-экономическое развитие и демократическое будущее для Украины", - заявляет партия.

"Требуем отказаться от угроз в адрес граждан и обеспечить неукоснительное выполнение Конституции Украины. Обеспечить равенство прав и свобод украинских граждан, независимо от их этнического происхождения, культуры, языка, религиозных и мировоззренческих предпочтений. Превращение Украины в тоталитарную диктатуру антиконституционно и недопустимо!" - говорится в заявлении.

Напомним, Владимир Зеленский дал русскоязычное интервью телеканалу "Дом", адресуя свои слова жителям неподконтрольных территорий. Он, по сути, призвал украинских граждан Крыма и Донбасса, которые поддерживают Россию (а таковых там сейчас подавляющее большинство), уезжать в РФ.

Таким образом он как бы дал понять, что Украина готова реинтегрировать эти регионы лишь без их нынешнего населения. Подробнее об этом можно почитать в материале "Страны".

В свою очередь Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь заявил, что все украинцы, кому не нравится действующий языковой закон, по которому образовательная, профессиональная и общественная деятельность в стране должна осуществлять на государственном языке, должны отправляться в другие страны. Таким образом он ответил на недавнее высказывание известного доктора Евгения Комаровского, который заявил, что наличие мовного омбудсмена в Украине "унижает страну".